شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقي يؤكد أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، الأحد، أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية.



وذكرت الرئاسة العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن الرئيس رشيد استقبل، في قصر بغداد، السفيرة الأمريكية لدى العراق إلينا رومانسكي، بمناسبة انتهاء مهام عملها، حيث أعرب الرئيس رشيد عن تمنياته لرومانسكي بالتوفيق في مهمتها المقبلة، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وفق مسارات تشمل قطاعات الطاقة والتعليم والاقتصاد فضلًا عن المجالين السياسي والأمني.



بدورها، أكدت رومانسكي مواصلة بلدها التعاون المشترك مع العراق وفي جميع المجالات وبما يخدم مصالح البلدين ويصب في استقرار المنطقة.