شكرا لقرائتكم خبر عن باريس تدعو إلى اغتنام فرصة سانحة لوقف إطلاق النار فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأحد، اللبنانيين والإسرائيليين إلى اغتنام فرصة سانحة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الصراع الدائر بين إسرائيل وحزب الله.



وقال بارو - في تصريح اليوم لقناة "فرانس 3" - "هناك فرصة سانحة وأدعو جميع الأطراف إلى اغتنامها من خلال الدبلوماسية ومن خلال العمل مع الأطراف المعنية بشأن المعايير التي تتيح ضمان أمن إسرائيل وسلامة الأراضي اللبنانية، أعتقد أننا بصدد التوصل إلى حل قد يكون مقبولا من قبل جميع الأطراف الذين ينبغي عليهم اغتنامه للتوصل إلى وقف إطلاق النار ووقف الكارثة الإنسانية أيضا".



وتتماشى تصريحات بارو مع تلك التي أدلى بها المبعوث الأمريكي إلى لبنان أموس هوكستين والذي تحدث فيها عن "مزيد من التقدم" نحو التوصل إلى هدنة خلال جولة قام بها في لبنان وإسرائيل هذا الأسبوع.



وردا على سؤال حول مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية -الخميس الماضي- بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وما إذا كان سيتم اعتقاله إذا زار فرنسا، قال الوزير الفرنسي "إنه سؤال افتراضي ولا يتوجب علي الإجابة عليه طالما أنه افتراضي"، إلا أنه أكد أن "فرنسا ستطبق دائما القانون الدولي"، موضحًا أن هذه المذكرة تمثل "إضفاء الطابع الرسمي على الاتهام" وليست حكما.