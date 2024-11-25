وزارة الصحة: 3768 شهيدا و15699 جريحا منذ بدء العدوان وحصيلة يوم أمس 14 شهيدا و73 جريحا

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في التقرير اليومي لحصيلة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان، أن "غارات العدو الإسرائيلي ليوم أمس الاحد 24 تشرين الثاني 2024 اسفرت عن 14 شهيدا و 73 جريحا".

وذكر المركز، أن "الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى يوم أمس بلغت 3768 شهيدا و15699 جريحا".