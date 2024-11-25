شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت توقف تحديثات Windows 11 لأجهزة الكمبيوتر بعد تسببها في تعطيل ألعاب Ubisoft والان مع تفاصيل الخبر

أوقفت شركة مايكروسوفت تقديم تحديثات لنظام التشغيل Windows 11 الإصدار 24H2 على أجهزة الكمبيوتر التي تم تثبيت بعض ألعاب Ubisoft عليها، وفقًا لتقارير Bleeping Computer، واتخذت الشركة هذه الخطوة بعد شكاوى من تعطل Star Wars Outlaws وألعاب سلسلة Assassin's Creed بعد تثبيت تحديث Windows الجديد.

وأكدت شركة Microsoft "توقف التوافق" في تحديث حالة صدرت مساء أمس، وقالت إنها تعمل مع Ubisoft لإيجاد حل ، وفي الوقت نفسه، توصي الشركة بعدم تثبيت تحديث Windows 11 24H2 يدويًا.

وفيما يلي وصف Microsoft للمشكلة والألعاب المتأثرة:

بعد تثبيت Windows 11، الإصدار 24H2، قد تواجه مشكلات مع بعض ألعاب Ubisoft ، وقد تصبح هذه الألعاب غير مستجيبة أثناء بدء التشغيل أو التحميل أو أثناء اللعب النشط ، وفي بعض الحالات، قد يتلقى المستخدمون شاشة سوداء وتعد الألعاب المتأثرة هي:

* أساسنز كريد فالهالا

* Assassin's Creed Origins

* اساسنز كريد اوديسي

* حرب النجوم الخارجون عن القانون

* أفاتار: حدود باندورا

وتكتب Microsoft أن Ubisoft أصدرت إصلاحًا مؤقتًا لمعالجة مشكلات التعطل في Star Wars Outlaws ، لكنها تقول إن اللاعبين "قد لا يزالون يواجهون بعض مشكلات الأداء".