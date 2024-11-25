شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iOS 18.2 يضيف قسمًا موحدًا "للتطبيقات الافتراضية" لتطبيق الإعدادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من غير المتوقع أن يصل iOS 18.2 حتى الأسبوع الأول من ديسمبر، لكننا نعرف بالفعل العديد من التفاصيل حول التحديث القادم، وذلك بفضل الإصدار التجريبي للمطورين والإصدارات التجريبية العامة الجارية.

وعندما تطرح أبل iOS 18.2 الشهر المقبل، يمكن للمستخدمين أن يتوقعوا رؤية قسم موحد جديد يسمح للمستخدمين بتعيين التطبيقات الافتراضية لثماني فئات أو أكثر من التطبيقات، بما في ذلك الاتصال والمراسلة وتصفية المكالمات والتعبئة التلقائية والتطبيقات التي يمكن استخدامها مع شريحة NFC الخاصة بـ iPhone.

iOS 18.2 يضيف القدرة على تعيين التطبيقات الافتراضية لمزيد من الفئات

وأضافت Apple قسمًا جديدًا "للتطبيقات الافتراضية" في إصدار تجريبي حديث من iOS 18.2، اكتشفه 9to5Mac، وهذا قسم موحد في تطبيق الإعدادات على iOS يسمح للمستخدمين باختيار التطبيق الافتراضي الذي سيتم استخدامه عند النقر فوق رابط أو استخدام ميزة معينة.

واعتبارًا من اليوم، توجد القدرة على اختيار متصفح افتراضي أو تطبيق لوحة مفاتيح في أقسام مختلفة من تطبيق الإعدادات، مما يجعل من الصعب على المستخدمين تحديد هذه الخيارات، ومع قسم التطبيقات الافتراضية الجديد داخل تطبيق الإعدادات، قدمت أبل ما لا يقل عن ثماني فئات جديدة للتطبيقات الافتراضية.

وبعد التحديث إلى iOS 18.2، سيتمكن المستخدمون من اختيار البريد الإلكتروني الافتراضي والمتصفح والمكالمات وتطبيق الرسائل، مما يسمح للمستخدمين بالابتعاد عن تطبيقات Apple's Mail وSafari وPhone وMessaging على التوالي، وبالمثل، سيتمكنون أيضًا من تحديد تطبيق تصفية المكالمات الافتراضي من قسم التطبيقات الافتراضية الجديد.

كما ورد أن المستخدمين سيرون قسمين للتطبيق الافتراضي يسمحان باختيار أكثر من تطبيق واحد - تطبيق Contactless وPasswords & Codes. يمكن أن تكون هذه مفيدة إذا أراد المستخدم استخدام أكثر من تطبيق دفع أو التبديل بين أكثر من لوحة مفاتيح على جهاز iPhone الخاص به.

ووفقًا للمنشور، سيتم عرض أقسام التطبيقات الافتراضية الثمانية هذه للمستخدمين في الولايات المتحدة، بينما قد يرى المستخدمون في مناطق أخرى عددًا مختلفًا من الأقسام. قد يرى مستخدمو iPhone في الاتحاد الأوروبي (EU)، الذي لديه قواعد أكثر صرامة لمكافحة المنافسة، خيارات إضافية تسمح لهم بتعيين التطبيقات الافتراضية في المزيد من الفئات، ولكن لا يوجد وضوح بشأنها في الوقت الحالي.