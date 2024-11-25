شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير الاقتصاد ونظيره الإيراني يناقشان تعزيز العلاقات والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات السعودية الإيرانية

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، نظيره الإيراني عبد الناصر همتي.جاء ذلك على هامش المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار.وناقشا تعزيز العلاقات بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.كان وزير الاقتصاد، قال في وقت سابق، إن المملكة أصبحت منصة عالمية للنمو، وهذا يثبت تنوعها في الموارد لفتح آفاق جديدة لقطاعات مختلفة.وذكر خلال مؤتمر الاستثمار العالمي قائلًا: "نقوم بالكثير من العمل ووصلت نسبة الاستثمار ورأس المال الثابت إلى 25%".