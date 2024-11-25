الاقتصاد

صور.. وزير الاقتصاد ونظيره الإيراني يناقشان تعزيز العلاقات

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واس - الرياض  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - التقى وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، نظيره الإيراني عبد الناصر همتي.
جاء ذلك على هامش المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار.

العلاقات الإيرانية

وناقشا تعزيز العلاقات بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وزير الاقتصاد ونظيره الإيراني يناقشان تعزيز العلاقات - وزارة الاقتصاد
وزير الاقتصاد ونظيره الإيراني يناقشان تعزيز العلاقات - وزارة الاقتصاد

كان وزير الاقتصاد، قال في وقت سابق، إن المملكة أصبحت منصة عالمية للنمو، وهذا يثبت تنوعها في الموارد لفتح آفاق جديدة لقطاعات مختلفة.
وذكر خلال مؤتمر الاستثمار العالمي قائلًا: "نقوم بالكثير من العمل ووصلت نسبة الاستثمار ورأس المال الثابت إلى 25%".
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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