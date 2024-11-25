شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ممارسات إعلانية "غير محظورة" على المحاسبين والمراجعين للتسويق لخدماتهم والان مع تفاصيل الخبر

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، المحاسبين والمراجعين بحظر محاولة الحصول على عمل من أعمال مهنته بطريق الإعلان أو بأي طريق يعتبر مخلًا بكرامة المهنة، ولا يعد من قبيل الممارسات الإعلانية المحظورة، ما يلي:

1- الظهور الإلكتروني:

يسمح بإنشاء موقع إلكتروني يقدم معلومات واضحة ودقيقة حول خدمات المكتب، وخبرات الفريق، ومؤهلاته، وطرق التواصل.

كما يسمح بالتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي: ويشجع على إنشاء صفحات مهنية على منصات ذات السمعة المهنية الطيبة لنشر المحتوى ذي الصلة بالمجال، ومشاركة الرؤى والتفاعل مع المهتمين.

2- تسويق المحتوى

نشر المقاولات ومنشورات المدونات يشجع على مشاركة المعرفة والخبرات من خلال نشر محتوى مفيد حول موضوعات المحاسبة والضرائب.

وتقديم موارد مجانية: يسمح بإنشاء أدلة أو موارد مجانية لمساعدة المهتمين في فهم موضوعات مثل المواعيد النهائية للإقرارات الضريبية أو التخطيط المالي.

3- التواصل والمشاركة في الفعاليات

يشجع على المشاركة الفعالة في المؤتمرات والندوات وورش العمل المهنية للتواصل مع الزملاء وتبادل الخبرات.

4- دليل الخدمات

يسمح بإدراج معلومات المكتب في أدلة إلكترونية موثوقة تختص بخدمات المحاسبة والمراجعة.

وألزمت هيئة الرقابة المالية، للمحاسب المهني عند الالتزام بأي نشاط تسويقي أو ترويجي، أن يلتزم بالصدق والأمانة، بتقديم معلومات دقيقة عن الخدمات والخبرات، وعدم المبالغة أو تضليل العملاء المحتملين، والاحترافية من خلال التواصل بنبرة لائقة واحترافية في جميع الأوقات، واحترام المنافسين عبر الامتناع عن التقليل من شأن أعمال الآخرين أو مقارنة الخدمات بشكل غير عادل.