كيت وينسلت تبكى بسبب ليوناردو دي كابريو في العرض الأول لفيلمها Lee

القاهرة - سامية سيد - أشاد النجم العالمى ليوناردو دي كابريو بزميلته النجمة العالمية كيت وينسلت، أثناء تقديمه له في خلال عرض خاص بفيلمها الجديد Lee، بمسرح هارموني جولد في لوس أنجلوس.

ومع صعود دي كابريو إلى المسرح لتقديم وينسلت التي أشاد بها، قال: "لقد كرست كيت وينسلت نفسها للفيلم وتكريم إرث لي على مدار تسع سنوات، وأتذكر أنها تحدثت عن هذا معي شخصيًا، كان هذا الفيلم محل شغف كبير بالنسبة لها، والذى يعد رحلة تتحدث عن عمق شغف كيت وتفانيها في سرد القصص التي يجب تذكرها".

وأضاف دي كابريو قائلا: "كيت، صديقتي العزيزة، كان عملك في هذا الفيلم بمثابة تحول كبير، وما زلت منبهرًا، وما زلت معجبًا بقوتك ونزاهتك وموهبتك وشغفك بكل عمل تقومين بالمشاركة به، لذا، دون مزيد من الكلام، أقدم بكم واحدة من المواهب العظيمة في جيلي، the one and only Kate Winslet".

وعندما اقتربت وينسلت من المسرح، ظهرت عليها عاطفتها بشكل واضح، وأكدت قائلة:" لا يمكنني حتى النظر إلى ليو الآن وإلا سأبكي، لا أستطيع أن أخبرك بما يعنيه ذلك بالنسبة لي، كان صنع هذا الفيلم بالنسبة لي يتعلق حقًا بأشخاص يظهرون برشاقة ويكونون على استعداد لدعمي لسرد هذه القصة".

في الفيلم السيرة الذاتية Lee، الذي عُرض في دور السينما في سبتمبر الماضى، تلعب وينسلت دور المصورة الأسطورية للحرب العالمية الثانية لي ميلر، ويشارك في البطولة ماريون كوتيار وأندريا رايزبورو وآندي سامبرج وألكسندر سكارسجارد.