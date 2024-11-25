شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقتين على شركة البطل للإسكان والتعمير بـ43.3 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقتين على شركة البطل للإسكان والتعمير-أسهم عينية ونقدية، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 433.3 ألف سهم بقيمة 43.3 مليون جنيه، وصفقتين على شركة أوربكس للتشييد بحجم تداول 2.6 مليون سهم بقيمة 12.9 مليون جنيه، وصفقة على شركة دار التربية للخدمات التعليمية بحجم تداول 23.6 ألف سهم بقيمة 23.6 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 3.9 مليون سهم بقيمة 88 مليون جنيه عبر تنفيذ 62 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع للمؤشرات، باستثناء مؤشر إيجي إكس 70 بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 2.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.236 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 949.3 مليون ورقة مالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 87.9 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.07% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.56%، والعرب على 6.37%، واستحوذت المؤسسات على 16.58% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 83.41%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.1 مليون جنيه، 3.2 مليون جنيه، 56.3 مليون جنيه، 13.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 21.4 مليون جنيه، 45 مليون جنيه، 4.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 30397 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 37667 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 13338 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 8360 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 11514 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 3137 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 2.66% ليغلق عند مستوى 8574 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 1827 نقطة.