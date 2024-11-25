شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح للحفاظ على بطارية السيارة في فصل الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

تعد بطارية السيارة جزء هام من أجزاء السيارة لذا يجب الإهتمام بها خاصة في فصل الشتاء ، ويقدم الخليج 365 4 نصائح هامة للحفاظ عليها وهي كالآتي :

أولا - يجب عدم ترك السيارة بدون عمل لفترة طويلة ، وفي حالة السفر يجب أن تعمل السيارة يوميا لفترة زمنية معينة وذلك من اجل إعادة شحن البطارية من تلقاء نفسها مرة أخري ، ولك لان البطاريات تعطي افضل أداء لها عندما تعمل بانتظام وبشكل مستمر ، ويجب أن تتحرك بالسيارة المركونة لمدة 30 دقيقة على الأقل مرة واحدة كل أسبوع من اجل تسخين المحرك وتوزيع سوائل السيارة .

ثانيا - من الضروري تنظيف بطارية السيارة بشكل مستمر ، حيث يجب تنظيف الأوساخ و الرطوبة الموجودة على بطارية السيارة تتسبب في حدوث تسرب عبر غلاف البطارية، مما يؤدي إلى قلة كفاءتها، وبالتالي يجب إزالة الأوساخ الموجودة على السطح بسهولة باستخدام إسفنجة وقطعة قماش جافة .

ثالثا - ممنوع ترك أي شيء في السيارة يعمل لأن إبقاء المصابيح الأمامية أو المصابيح الداخلية مضاءة، أو تشغيل نظام المعلومات والترفيه دون تشغيل المحرك، يؤدي ذلك إلى إستنزاف عمر البطارية، لأن مولد التيار الكهربائي في سيارتك يتم إيقافه عند إيقاف تشغيل المحرك، لذا فإن الملحقات الإلكترونية تستنزف الطاقة من بطارية السيارة بشكل مباشر .

رابعا - لابد من التحقق من جهد البطارية بإنتظام ، فضعف البطارية لن يمنع تلفها ولكنة مؤشر مبكر لمعرفة ما اذا كانت البطارية تعمل بكفاءة أو أنها تحتاج إلي تغير، كما أن اختبار البطارية بشكل استباقي يؤدي إلى تجنبك لأعطال البطارية أثناء السير على الطريق.