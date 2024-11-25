شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية معرفة الأجهزة المتصلة بحسابك على جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حساب جوجل هو بوابتك لعالم الإنترنت، حيث يمكنك الوصول إلى البريد الإلكتروني، والملفات في جوجل درايف، واليوتيوب، وغيرها من الخدمات المتنوعة، لذلك من المهم التأكد من أن حسابك محمي بشكل جيد، ومعرفة الأجهزة المتصلة بحساب جوجل الخاص بك تعتبر خطوة أساسية لضمان أمانك الرقمي، إذا كنت تشعر بالقلق من وجود جهاز غير معروف يستخدم حسابك أو إذا أردت ببساطة التأكد من الأجهزة المتصلة، فهذا الدليل سيساعدك على معرفة الأجهزة المتصلة بحسابك بسهولة وسرعة.

1. فتح حسابك على جوجل والدخول إلى إعدادات الأمان

للبدء في معرفة الأجهزة المتصلة بحساب جوجل، عليك أولاً تسجيل الدخول إلى حسابك، قم بفتح متصفح الإنترنت والدخول إلى myaccount google com باستخدام بريدك الإلكتروني وكلمة المرور، بعد تسجيل لدخول، انتقل إلى قسم "الأمان" الموجود في اللوحة الجانبية اليسرى.

نصائح إضافية:

- تأكد من أنك تستخدم متصفحًا آمنًا وأنك تسجل الدخول من جهاز موثوق به.

- إذا كنت تواجه صعوبة في العثور على قسم الأمان، يمكنك استخدام شريط البحث داخل إعدادات جوجل للبحث عن "الأمان".

2. الوصول إلى قسم "الأجهزة المتصلة"

بمجرد الدخول إلى قسم "الأمان"، ستجد قائمة بالخيارات التي تتيح لك التحكم في أمان حسابك، ابحث عن خيار "الأجهزة المتصلة" أو "أجهزتك"، من هنا، ستتمكن من رؤية قائمة تحتوي على كل الأجهزة التي سجلت الدخول بها إلى حساب جوجل الخاص بك.

نصائح إضافية:

- ابحث عن قسم "إدارة جميع الأجهزة" إذا كنت ترغب في رؤية تفاصيل إضافية حول الأجهزة المتصلة.

- تأكد من مراجعة كل جهاز والتحقق من أنه معروف لديك.

3. التحقق من الأجهزة المتصلة وإزالة الأجهزة غير المعروفة

في قائمة الأجهزة المتصلة، ستظهر لك أسماء الأجهزة التي استخدمت حسابك وتاريخ آخر تسجيل دخول لكل جهاز، إذا وجدت جهازًا غير معروف أو جهازًا لم تعد تستخدمه، يمكنك إزالة الوصول بسهولة، فقط اضغط على الجهاز الذي ترغب في إزالته، ثم اختر "إزالة" أو "تسجيل الخروج".

نصائح إضافية:

- إذا قمت بإزالة جهاز غير معروف، يفضل تغيير كلمة مرور حسابك لضمان الأمان.

- تأكد من تفعيل خاصية "الإشعارات" ليتم تنبيهك في حال تم تسجيل الدخول إلى حسابك من جهاز جديد.

4. تفعيل التحقق بخطوتين لزيادة الأمان

لتعزيز أمان حسابك ومنع أي محاولات اختراق، يفضل تفعيل خاصية التحقق بخطوتين، هذه الخاصية تطلب منك تأكيد هويتك عبر رمز يتم إرساله إلى هاتفك أو عبر تطبيق المصادقة عند تسجيل الدخول من جهاز جديد.

نصائح إضافية:

- قم بتفعيل خاصية التحقق بخطوتين من خلال قسم "الأمان" في إعدادات حساب جوجل.

- اختر طريقة التحقق التي تناسبك سواء عبر الرسائل النصية أو عبر تطبيقات المصادقة مثل Google Authenticator.

5. مراجعة الأنشطة الأمنية المشبوهة

جوجل يوفر لك أداة لمراجعة الأنشطة الأمنية المشبوهة في حسابك، إذا لاحظت أي نشاط غير عادي مثل تسجيل دخول من موقع جغرافي غير مألوف، يمكنك التحقق من التفاصيل واتخاذ الإجراءات اللازمة، ادخل إلى قسم "الأنشطة الأمنية" في إعدادات الأمان لرؤية النشاطات الأخيرة التي تم تسجيلها في حسابك.

نصائح إضافية:

- إذا لاحظت أي نشاط مشبوه، قم بتغيير كلمة المرور على الفور وتفعيل التحقق بخطوتين.

- تحقق من النشاطات بشكل دوري لضمان الأمان.

اقتراحات لعنوان المقال

1. كيف تتأكد من الأجهزة المتصلة بحساب جوجل الخاص بك؟

2. دليل خطوة بخطوة لمعرفة الأجهزة التي تستخدم حسابك في جوجل

3. كيف تحمي حساب جوجل الخاص بك بمراجعة الأجهزة المتصلة؟