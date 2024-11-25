شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة iPhone Screen Distance .. كيف تحمي عينيك من إرهاق الشاشات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع الاستخدام المتزايد للأجهزة الذكية، أصبح الحفاظ على صحة العين أمرًا بالغ الأهمية، شركة أبل تسعى دائمًا لتقديم ميزات جديدة تحافظ على صحة مستخدميها، إحدى هذه الميزات هي iPhone Screen Distance، والتي تهدف إلى حماية عينيك من التأثيرات الضارة للنظر الطويل إلى الشاشات، في هذا المقال، سنتعرف على كيفية عمل هذه الميزة الفريدة وكيف يمكن أن تساعدك في الحفاظ على صحة عينيك أثناء استخدام الآيفون.

1. ما هي ميزة iPhone Screen Distance؟

ميزة iPhone Screen Distance هي أداة مدمجة في أجهزة آيفون تعمل على مراقبة المسافة بين عينيك والشاشة، الهدف من هذه الميزة هو تحذيرك عندما تكون قريبًا جدًا من الشاشة، حيث يمكن أن تؤدي المسافة القريبة من الشاشة لفترات طويلة إلى إرهاق العين وزيادة خطر التعرض لمشاكل بصرية مثل قصر النظر.

نصائح إضافية

- يوصى بأن تكون المسافة بين عينيك والشاشة حوالي 30 سم (حوالي 12 بوصة) للحفاظ على صحة العين.

- تفعيل هذه الميزة يساعدك على الحفاظ على هذه المسافة بشكل تلقائي.

2. كيف تعمل ميزة iPhone Screen Distance؟

تعتمد iPhone Screen Distance على مستشعرات الكاميرا الأمامية في جهاز الآيفون لقياس المسافة بين وجهك والشاشة، عندما يكتشف النظام أنك قريب جدًا من الشاشة لفترة معينة، يظهر تنبيه على الشاشة ينصحك بإبعاد الجهاز قليلاً، هذا النظام يعتمد على تقنيات التعرف على الوجه والكاميرات الأمامية لتحليل المسافة بدقة.

نصائح إضافية

- تعمل الميزة بشكل فعال في بيئات الإضاءة المختلفة، سواء في الأماكن المغلقة أو في الهواء الطلق.

- تأكد من أن الكاميرا الأمامية نظيفة وخالية من العوائق لضمان دقة القياس.

3. كيفية تفعيل ميزة iPhone Screen Distance؟

لتفعيل هذه الميزة على جهازك، اتبع الخطوات البسيطة التالية:

- افتح الإعدادات في جهاز الآيفون.

- اذهب إلى قسم "الخصوصية والأمان".

- اختر "ميزات صحة العين" أو "Screen Distance".

- قم بتفعيل الخيار وتحديد التفضيلات الخاصة بك فيما يتعلق بالتنبيهات.

نصائح إضافية:

- بعد تفعيل الميزة، قم بتخصيص إعدادات التنبيه بما يتناسب مع راحتك، مثل تحديد الزمن الذي تريد أن يُعتبر كافيًا لإصدار التنبيه.

- يمكنك أيضًا تفعيل ميزة "الوقت الليلي" لتقليل الضوء الأزرق أثناء الليل.

4. أهمية ميزة iPhone Screen Distance لصحة العين

النظر إلى الشاشة لفترات طويلة دون مراعاة المسافة المناسبة يمكن أن يؤدي إلى إرهاق العين وجفافها، كما يمكن أن يزيد من احتمالية الإصابة بمشاكل بصرية على المدى الطويل، بفضل ميزة iPhone Screen Distance، يمكنك تقليل هذه المخاطر بشكل كبير، فهذه الميزة تساعدك على الحفاظ على المسافة الآمنة بين عينيك والشاشة بشكل منتظم، مما يسهم في تحسين راحة العين والوقاية من الإجهاد.

نصائح إضافية:

- إلى جانب استخدام ميزة iPhone Screen Distance، احرص على أخذ استراحات قصيرة منتظمة كل 20 دقيقة لإراحة عينيك.

- قم بتركيز نظرك على شيء بعيد لبضع دقائق للمساعدة في تخفيف التوتر على العينين.

5. دمج ميزة iPhone Screen Distance مع ميزات أبل الأخرى

تأتي ميزة iPhone Screen Distance كجزء من استراتيجية أبل لتعزيز صحة المستخدمين، إلى جانب الميزات الأخرى مثل Night Shift التي تقلل من الضوء الأزرق ليلاً، وTrue Tone التي تعدل توازن الألوان بناءً على الإضاءة المحيطة، يمكن دمج هذه الميزات معًا لتحقيق أفضل تجربة لحماية العينين.

نصائح إضافية

- تأكد من تحديث نظام iOS الخاص بجهازك بشكل دوري لضمان الحصول على آخر التحديثات والميزات المتعلقة بصحة العين.

- استمتع بدمج ميزات صحة العين مثل "الوقت الليلي" و"التحكم في السطوع التلقائي" لضمان أفضل تجربة استخدام.