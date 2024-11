شكرا لقرائتكم خبر عن سنوب دوج يرد على كلمات أغنية كندريك لامار حول دعمه لـ دريك في ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد المغنى العالمى سنوب دوج، على كلمات أغنية زميله كندريك لامار، الجديدة حول دعمه لـ دريك خلال الخلاف العلني بين مغني الراب هذا الصيف، وذلك بعدما أصدر لامار ألبومه الجديد "GNX" بشكل مفاجئ، حيث قام بنشر رابط على صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي مع طرح 12 أغنية ومدته 44 دقيقة على جميع منصات البث الموسيقي الرئيسية.

سرعان ما التقط المعجبون إشارة إلى سنوب دوج في أغنية "wacced out wallals"، حيث يغني لامار: " Snoop posted ‘Taylor Made,’ I prayed it was the edibles/I couldn’t believe it, it was only right for me to let it go".

تشير الكلمات إلى أغنية "Taylor Made Freestyle" لـ دريك - وهي أغنية مسيئة لـ لامار استخدمت تقنية الذكاء الاصطناعي لكتابة أبيات باستخدام صوتي سنوب دوج وتوباك شاكور، وفي النهاية، أزال دريك الأغنية من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات البث الأخرى بعد أن هددت ورثة توباك بمقاضاته.

لكن قبل إزالتها، رد سنوب على الأغنية على إنستجرام، قائلاً في مقطع فيديو: "لقد فعلوا ماذا؟ متى؟ كيف؟ هل أنت متأكد؟ وتنهد ثم قال أتمنى لكم ليلة سعيدة".

ورد سنوب على ذكر لامار له في أغنية " wacced out wallals"، حيث كتب على موقع التغريدات X، قائلا:" ألبوم K dot الجديد GNX ، وكأن الطعام صالحًا للأكل".