شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وستاد أبيدجان فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يُعقد اليوم، الاثنين، الاجتماع الفني لمباراة الاهلى وستاد أبيدجان لمناقشة الترتيبات الخاصة باللقاء، وموعد وصول الفريقين أرض الملعب، والزي الخاص والحضور الجماهيري وغيرها من ترتيبات المباراة التي تُعد أول لقاء في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع بطل كوت ديفوار فى السادسة مساء غدٍ، الثلاثاء، باستاد القاهرة في حضور 30 ألف مُشجع.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.



وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32.

