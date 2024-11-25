رامي صبري يكشف سبب عدم حضوره عزاء محمد رحيم

ميرنا وليد - بيروت - إعتذر الفنان رامي صبري عن عدم قدرته على التواجد في عزاء الملحن محمد رحيم، مشيراً إلى أنه يتواجد خارج مصر خلال هذه الفترة، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
وعلق صبري قائلاً :"بعتذر عن عدم وجودي في عزاء أخي وحبيبي الفنان الكبير محمد رحيم لارتباطي خارج مصر، بعزي زوجته وأولاده وأخوه طاهر
اللّٰه يصبرنا جميعاً رحيم كان غالي أوي ووفاته صدمة كبيرة، اللّٰه يرحمه ويغفرله".
يذكر أن رامي صبري كان قد قام بجولة غنائية في كندا والولايات المتحدة الأميركية في بداية الشهر الحالي ولاقت حفلاته نجاحاً كبيراً.
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