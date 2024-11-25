شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف يطلب تحديد مصيره مع البنك الأهلى بعد غيابه عن المشاركة والان مع تفاصيل الخبر

طلب أيمن أشرف مدافع فريق البنك الأهلي، الجهاز الفني بتحديد مصيره، في ظل استبعاده منذ بداية الموسم من المشاركة وجلوسه على مقاعد البدلاء، وذلك عقب مواجهة البنك الأهلي وبيراميدز الماضية في الدوري.

من جانبه، قرر طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي، فرض غرامات مادية على لاعبي الفريق، طبقاً للائحة التي تم وضعها منذ بداية الموسم، وذلك بعد الهزيمة أمام بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكان البنك الأهلي قد تعرض للهزيمة في المباراة الماضية أمام بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين الجمعة الماضية بمنافسات الجولة الثالثة من الدوري، حيث تقدم البنك الأهلي أولا قبل أن يعدل بيراميدز النتيجة ويفوز بثلاثة أهداف لهدف.

واستهل البنك الأهلي مشواره في مسابقة الدوري بالهزيمة أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة تحكيميا، قبل أن يتعادل في الجولة الثانية أمام فاركو سلبياً، ثم خسر أخيراً أمام بيراميدز بثلاثة أهداف لهدف.

وتوقف رصيد البنك الأهلي عند نقطة واحدة، ليتراجع إلى المركز الـ 17 وقبل الأخير في ترتيب جدول مسابقة الدوري بعد مرور ثلاث جولات من عمر المسابقة.