شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الأمطار الغزيرة.. الانزلاقات الطينية تغرق عشرات المنازل في بوليفيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسببت الانزلاقات الطينية الناجمة عن الأمطار الغزيرة بعد فترة من الجفاف الطويل في العاصمة البوليفية لاباز، في غرق عشرات المنازل في وقت مبكر من صباح الأحد، وفقًا للسلطات المحلية.

وجرفت الانزلاقات الطينية فتاة صغيرة، وأدت إلى عمليات إخلاء، وتركت أجزاء من المدينة دون كهرباء.

وفاض نهر على ضفتيه يوم السبت بسبب الأمطار الغزيرة، ما أدى إلى اندفاع كميات من الوحل والطين من حي في جنوب غرب لاباز حيث تنتشر المنازل المنخفضة الإرتفاع والمشيدة بشكل رديء على طول المنحدر.

تدفقات الصخور والتربة

واندفعت تدفقات من الصخور والتربة عبر واد ضيق في وقت مبكر من صباح الأحد، متسببة في تدمير نحو 20 منزلًا وغرق 40 آخرين، وفقًا لما ذكره خوان كارلوس كالفيمونتيز، نائب وزير الدفاع المدني في بوليفيا.

وخلال زيارة إلى الموقع، قدم الرئيس لويس آرسي المساعدة لضحايا الفيضانات وتعهد بمحاسبة المسؤولين عن البناء غير القانوني الذي فاقم الأضرار.

وقال: "نحن في صدمة مما حدث، لا يمكن ترك الأمر على هذا النحو، يجب إجراء تحقيق".