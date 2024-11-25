شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عضو في لجنة المراجعة بـ«موبي للصناعة» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة موبي للصناعة، اليوم، تعيين ياسر حامد عبدالله القحطاني عضواً في لجنة المراجعة (عضو مستقل) اعتباراً من تاريخ 2024/11/25م وحتى نهاية دورة اللجنة الحالية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن ياسر القحطاني حاصل على درجة البكالوريوس في (علوم الحاسوب وتقنية المعلومات) جامعة الملك سعود - المملكة العربية السعودية.
وأضافت أن القحطاني له خبرات متراكمة في مجالات الاستثمارات ومجال البنوك والمصارف وقطاع التجزئة ويشغل عضو مجلس إدارة مستقل في الشركة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن ياسر القحطاني حاصل على درجة البكالوريوس في (علوم الحاسوب وتقنية المعلومات) جامعة الملك سعود - المملكة العربية السعودية.
وأضافت أن القحطاني له خبرات متراكمة في مجالات الاستثمارات ومجال البنوك والمصارف وقطاع التجزئة ويشغل عضو مجلس إدارة مستقل في الشركة.