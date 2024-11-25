شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عضو في لجنة المراجعة بـ«موبي للصناعة» والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية