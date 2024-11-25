شكرا لقرائتكم خبر عن «نايس ون» تعتزم طرح أسهمها في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية، ومع المجموعة المالية هيرميس السعودية بصفتهم المستشارين الماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي المحتمل لشركة نايس ون بيوتي للتسويق الالكتروني نية الشركة في طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية.وقالت في بيان على تداول السعودية: إن من المتوقع أن يشمل الطرح بيع 25.24% من أسهم حالية وإصدار أسهم جديدة تمثل 4.76% مما يساوي في مجموعه ما نسبته 30% من رأس المال الشركة (بعد إصدار الأسهم الجديدة وزيادة رأس مال الشركة).وحصلت الشركة على موافقة تداول السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 15 سبتمبر 2024م، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 34,650,000 سهم عادي (تمثل 30% من أسهم الشركة) للاكتتاب العام بتاريخ 25 سبتمبر 2024م.ونوهت بتحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.