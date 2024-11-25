شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. إدراج وبدء تداول أسهم «مفيد» في السوق الموازية والان نبدء بالتفاصيل



وقالت تداول السعودية: إن الإدراج سيكون برمز تداول 9615 وبالرمز الدولي SA16516KM7H2.

ونوهت بأن حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10. الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول السعودية إدراج وبدء تداول أسهم شركة مفيد في نمو – السوق الموازية اعتباراً من غدٍ الثلاثاء 24/05/1446هـ الموافق 26/11/2024م.وقالت تداول السعودية: إن الإدراج سيكون برمز تداول 9615 وبالرمز الدولي SA16516KM7H2.ونوهت بأن حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10.