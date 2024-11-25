شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق «Rock Developments» باستثمارات تصل إلى 10مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة " Rock Developments" عن بدء انطلاقها، اليوم، تحت مظلة البطل للاستثمار، لتضم جميع المشروعات العقارية بمصر وكندا والسعودية، برأس مال 6 مليار جنيه، واستثمارات تصل إلى 10 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال احتفالية كبرى نظمتها الشركة بحضور قياداتها ولفيف من الإعلاميين والصحفيين والسادة الفنانين، للاحتفال بإنطلاق شركة " Rock Developments" بجزيرة Le Lac Du Caire، ليشهد هذا المكان التاريخي على ميلاد كيان عقاري يستمد جذوره من شركة البطل للاستثمار ويستمر منفردًا في استكمال مزيد من التوسعات.

وقال المهندس عماد دوس، مؤسس مجموعة البطل للاستثمار وروك للتطوير العقاري، إن اطلاق هذا الكيان وجعله الذراع العقاري لشركة البطل للاستثمار، جاء ضمن خطة عمل استراتيجية قائمة على التوسع المدروس داخل مصر وخارجها.

وأوضح أن شركة Rock Developments ضمت جميع المشروعات العقارية السكنية والتجارية بمصر وكندا والسعودية، التي تحمل اسم "روك" بشرق وغرب القاهرة، والتي تشمل "روك وايت بهليوبوليس الجديدة وروك يارد بشيراتون، وروك ايدن بـ6 أكتوبر، وروك كابيتال بالعاصمة الإدارية، وروك فيرا بالتجمع الخامس وروك جولد مول بالتجمع الخامس، وروك فيل بالعبور".

وتابع: "انطلاق سلسلة روك بين المشروعات بشرق وغرب القاهرة، بدأ في عام 2016، وكان الهدف هو بناء مشروعات تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وهنا جاء مفهوم ROCK لما تمتلكه الصخرة من قوة وصلابة وثبات واستمرارية، وهذا ما تسعى الشركة لتقديمه إلى عملائها".

وأشار إلى أن شركة Rock Developments تمتلك أكثر من 10 مشروعات عقارية سكنية وتجارية وبلغت عدد الأسر التى تقطن بمشروعاتها نحو 7,000 أسرة ومن المستهدف الوصول بحجم الأسر 10,000 أسرة قريباً.

وأوضح خلال الحفل أن مجال شركة البطل هو التخصص والتوسع في الاستثمار والعديد من المجالات الآخرى سواء مجالات الفندقة والخدمات العلاجية وغيرها من المشاريع الاستثمارية القادمة، استنادًا على خبرة البطل التي تمتد لأكثر من 45 عام من الاستثمار في مصر وخارجها، حيث كانت من أوائل الشركات المصرية التي توسعت خارج مصر وتحديدًا في كندا من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات المميزة.

وأوضح خلال الحفل المنعقد أن شركة البطل تخصصت للاستثمار، حيث تتجه للتوسع في العديد من الاستثمارات في مجالات الفندقة والخدمات العلاجية وغيرها من المشاريع الاستثمارية القادمة، استنادًا على خبرة وتجربة البطل التي تمتد لأكثر من 45 عام من الاستثمار في مصر وخارجها، حيث كانت من أوائل الشركات المصرية التي توسعت خارج مصر وتحديدًا في كندا من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات المميزة.

وأشار إلى أنه من المخطط أن تقوم به شركة Rock Developments خلال العام المقبل 2025 بطرح مشروعات جديدة، باستثمارات بقيمة 10 مليار جنيه، بداية من مشروع روك ريزيدنس "تجاري-فندقي" بمحور الأمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وآخر «تجارى» بمحور بن زايد الرئيسي، وأرضين بالعاصمة الإدارية الجديدة، وآخرى سنعلن عنها قريبًا، وجاء ذلك بالتوازي مع خطة توسعية للشركة تستهدف الأسواق المصرية والخارجية خلال الفترة القادمة.