شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج وأهداف مباريات اليوم من الجولة الثالثة لدورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجريت اليوم الأحد 24 / 11 / 2024 ، 3 مباريات في بطولة الدوري الممتاز دوري نايل 2024 ضمن مواجهات الجولة الثالثة للدوري وجاءت النتائج كالتالي:

مودرن و زدتعادل فريقا مودرن سبورت وزد أف سى سلبيا في المباراة التي جرت بينهما باستاد السلام ضمن فعاليات الجولة الثالثة لدورى نايل، بهذه النتيجة رفع مودرن رصيده إلى 3 نقاط من ثلاث تعادلات، بينما رفع زد رصيده إلى نقطتين من تعادلين وهزيمة أمام الأهلى.تعادل حرس الحدود مع سيراميكا، بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد المكس ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدوري المصري الممتاز ، وشهدت المباراة سيطرة من سيراميكا على أغلب أوقات المباراة، ولكن بدون خطورة على مرمى الحرس، في الوقت الذي حرص فيه الفريق العسكري على التكتل الدفاعي لتأمين مرماه.

بهذا التعادل حصد فريق حرس الحدود أول نقطة ويقبع في المركز الأخير بترتيب الدوري، فيما وص سيراميكا إلى 4 نقاط في المركز الـ11 بجدول الدوري.

الإسماعيلي و بتروجتخطف فريق الإسماعيلى فوزاً قاتلاً من أنياب بتروجت فى الدقيقة "90" من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري "دورى nile"، وسجل على الملوانى هدف الإسماعيلى الوحيد فى اللقاء، واحتفل مع زملائه برفع قميص ظهرت عليه صورة الراحل إيهاب جلال مدرب الفريق السابق فى ملعب الإسماعيلية.

بهذه النتيجة يحتل الإسماعيلى المركز التاسع في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 5 نقاط ،بينما يحتل بتروجت المركز الثالث عسر برصيد نقطتين بعد مرور 3 جولات، مع الأخذ في الاعتبار أن زد سيلاقى مودرن سبورت وسيراميكا سيواجه حرس الحدود الليلة.