شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد القندوسى يحصد جائزة أفضل لاعب فى مباراة سيراميكا والحرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الجزائرى أحمد القندوسى لاعب نادى سيراميكا، على جائزة أفضل لاعب فى مباراة سيراميكا وحرس الحدود، التى جمعتهما مساء الأحد على استاد المكس ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل حرس الحدود مع سيراميكا، بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد المكس ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة سيطرة من سيراميكا على أغلب أوقات المباراة، ولكن بدون خطورة على مرمى الحرس، في الوقت الذي حرص فيه الفريق العسكري على التكتل الدفاعي لتأمين مرماه.

بهذا التعادل حصد فريق حرس الحدود أول نقطة ويقبع في المركز الأخير بترتيب الدوري، فيما وصل سيراميكا إلى 4 نقاط في المركز الـ11 بجدول الدوري.