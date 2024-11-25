الامارات | بطعم الشيكولاتة..مصر تكشف تفاصيل قضية «المشروم المخدر»

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شكرا لقرائتكم خبر عن بطعم الشيكولاتة..مصر تكشف تفاصيل قضية «المشروم المخدر» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 25 نوفمبر 2024
نجحت الأجهزة الأمنية المصرية في كشف لغز جريمة غريبة تتعلق بترويج الشوكولاته مخلوطة بمادة مخدرة، حيث تبين أنها تحتوي على فطر «المشروم المخدر»، الذي تم استيراد بذوره من الخارج وزراعته محلياً بهدف الترويج غير المشروع.
ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية، فقد تم ضبط «عنصر إجرامي شديد الخطورة» في القاهرة، كان يستخدم محل إقامته كمزرعة لزراعة هذا الفطر، المعروف باسم «الماجيك مشروم»، الذي يحوي مواد ذات تأثير مخدر.
وأوضحت الوزارة أن المتهم كان يجفف هذا الفطر أو يخلطه بالشوكولاته للترويج له.
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