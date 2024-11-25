شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل الأهلي والاتحاد على مائدة عبد الحميد بسيونى فى طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

يعكف عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، على دراسة مباريات الاتحاد السكندري فى بطولة الدوري، وآخرها تعادله مع الأهلى بهدف لكل فريق؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف زعيم الثغر قبل ملاقاته الجولة المقبلة بالمسابقة بحثاً عن الانتصار الثانى لفريقه.

ويستعد الطلائع لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها الثامنة مساء السبت المقبل باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري.

ويستعيد فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى جهود لاعبه إسلام محارب فى مباراة الاتحاد السكندري المقبلة بالدوري المصري بعد انتهاء الايقاف.

وقررت لجنة المسابقات إيقاف إسلام محارب مباراتين بسبب طرده فى الجولة الاولى للدوري فى مباراة المصري البورسعيدى حيث غاب عن مباراتى غزل المحلة وسموحة.

وخسر الطلائع من المصري البورسعيدى بهدفين دون رد بالجولة الأولى للدوري، ثم انتفض وهزم غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأخير فى الجولة الثانية للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع سموحة.