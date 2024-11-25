شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتي تواصل فتح باب الحجز لمباراة الأهلى وستاد أبيدجان بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

تواصل شركة تذكرتي اليوم، الاثنين، فتح باب الحجز لمباراة النادي الأهلي ونادي ستاد أبيدجان الإيفواري فى دوري أبطال أفريقيا 2024-2025، والمقرر إقامتها غداً الثلاثاء بالجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويبدأ الأهلي مبارياته في بطولة دوري أبطال أفريقيا بمواجهة ستاد أبيدجان في السادسة مساء غد الثلاثاء باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى.



الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.



وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32.



ويتطلع الأهلي بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.