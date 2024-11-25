شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يضع الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة ساجرادا ومؤتمر صحفى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق بيراميدز التدريب الرسمي له استعداد لملاقاة ساجرادا الأنجولى بانطلاقة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا على ملعب الدفاع الجوي فى الرابعة عصر اليوم، الاثنين، على أن يخصص أول 15 دقيقة من المران لوسائل الإعلام.

وأما التدريب الرسمي لفريق ساجرادا الأنجولى على ملعب الدفاع الجوي فسيكون في نفس موعد المباراة فى السادسة مساء اليوم الاثنين وأول 15 دقيقة مفتوحة لوسائل الإعلام.

ويعقد المؤتمر الصحفي لفريق ساجرادا اسبيرانسا بملعب الدفاع الجوي في الحادية عشرة صباح اليوم الاثنين، ويليه المؤتمر الصحفي لفريق بيراميدز في ملعب الدفاع الجوي في الحادية عشرة والنصف صباحاً.

ويلعب بيراميدز فى المجموعة الرابعة بالبطولة القارية، بجانب ساجرادا الأنجولي والترجي التونسي ودجوليبا المالي.

ويخوض بيراميدز منافسات دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي بعدما لعب في نسخة الموسم الماضي وودع من مرحلة المجموعات.

وتأهل بيراميدز إلى مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية بعد عبور عقبة جيه كيه يو بطل زنجبار في الدور التمهيدي بعد الفوز بنتيجة 6-0 و3-1.

وتخطى بيراميدز أيضا عقبة الجيش الرواندي بعد التعادل في ملعب الأخير بنتيجة 1-1 ثم الفوز بالقاهرة بنتيجة 3-1 في دور الـ32.

ويقود المباراة طاقم حكام من بنين بقيادة الحكم لويس هوجاندان، ويعاونه مواطنه إيريك إيمافو المساعد الأول، ونارسي كوتون المساعد الثاني، وتسانسيتا أهمولانتو الحكم الرابع.

ويراقب المباراة أمير عبدي حسن من الصومال، ومراقب الحكام جلاديس لينجوي من زامبيا، والمنسق العام فريدريك أتشيمبونج من غانا.

والمنسق الإعلامي عادل كريم من مصر، وأوكي أوبي المنسق الأمني من نيجيريا، ومنسق حقوق البث محمد إسماعيل من مصر.