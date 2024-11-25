فوز اليساري ياماندو أورسي بالانتخابات الرئاسية في الأوروغواي

فاز مرشّح حزب "فريتي أمبليو" اليساري ياماندو أورسي (Yamandú Orsi)، في الجولة الثّانية من الانتخابات الرّئاسيّة في الأوروغواي.
فبعد فرز 94,4% من الأصوات، حصل أورسي على 1,123,420 صوتًا، في مقابل 1,042,001 صوت لمنافسه مرشّح الائتلاف الحاكم اليميني الوسطي ألفارو ديلغادو، بحسب النّتائج الرّسميّة الّتي أعلنتها المحكمة الانتخابيّة.
وكان قد تصدّر أورسي الجولة الأولى من الانتخابات الرّئاسيّة في 27 تشرين الأوّل الماضي، بحصوله على 43,9% من الأصوات، متقدّمًا على ديلغادو (26,8%).
وأثناء الإدلاء بصوته في الجولة الأولى من الانتخابات، أشاد أورسي بـ"الدّيمقراطيّة السّليمة" الّتي تتمتّع بها الأوروغواي، معربًا عن أمله في عودة اليسار إلى الحكم، بعد خسارته عام 2020.
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