الصين تصدر إنذارًا أصفر لمواجهة العواصف الثلجية وموجة البرد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أصدرت الصين اليوم، إنذارًا باللون الأصفر للعواصف الثلجية، في الوقت الذي يتوقع فيه أن تضرب أجزاءً من مناطق شمال شرق الصين.

وأوضح المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية، أن العواصف الثلجية ستضرب أجزاءً من منطقة منغوليا الداخلية ومقاطعات هيلونغجيانغ وجيلين ولياونينغ، وذلك بدءًا من اليوم وحتى صباح الغد، كما ستشهد أجزاءً من لياونينغ تساقطًا للثلوج خلال الفترة المذكورة يتراوح ما بين 20 – 25 ملم، متوقعًا سقوط أمطار على بعض الخليج 365 في مقاطعات قويتشو وهونان وهوبي وأنهوي تصل إلى 280 ملليمترًا من الأمطار في الـ 24 ساعة المقبلة.

وجدد المركز إصدار الإنذار الأصفر لمواجهة موجة البرد اليوم، حيث ستشهد معظم أجزاء وسط وشمال الصين انخفاضًا في درجات الحرارة بمقدار 6 – 10 درجات مئوية خلال الأيام الأربعة المقبلة، داعيًا إلى اتخاذ الاحتياطات المتعلقة بالطرق والسكك الحديد والكهرباء والاتصالات.

وتمتلك الصين نظامًا للتحذير من الطقس مكونًا من أربعة مستويات، ويمثل اللون الأحمر المستوى الأكثر خطورة، ويأتي بعده البرتقالي والأصفر ثم الأزرق.

