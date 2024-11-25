تحطم طائرة شحن تابعة لشركة DHL في ليتوانيا

ذكرت وكالة "رويترز" أن طائرة شحن تابعة لشركة الشحن الألمانية DHL تحطمت قرب مطار العاصمة الليتوانية فيلينوس، ونشب حريق في المكان بعد سقوطها فوق منطقة سكنية.

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