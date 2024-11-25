ارتفاع أسعار الذهب إلى 2719.19 دولارا للأوقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

صعدت أسعار الذهب اليوم مقتربة من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، مدعومة بانخفاض الدولار والطلب على الملاذ الآمن، فيما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات لاستجلاء توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2719.19 دولارا للأوقية (الأونصة)، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 2721.10 دولارات للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 31.39 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين 0.34 % إلى 966.88 دولارا، وزاد البلاديوم 0.8 % إلى 1017.28 دولارا للأوقية.

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