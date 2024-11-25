مقتل 11 شخصًا بينهم 5 تلاميذ وإصابة 18 آخرين جراء سقوط حافلة في واد في البيرو

كشف المسؤول في منطقة سان مارتن في ​البيرو​، خورخي سانشيز، لوكالة "فرانس برس"، عن "مقتل 11 شخصًا، بينهم خمسة تلاميذ يبلغون 17 عامًا وطفل يبلغ عامين، وإصابة 18 آخرين"، نتيجة سقوط حافلة كان على متنها تلامذة وذووهم ومدرّسوهم، في وادٍ بعد اصطدامها بشاحنة.

وذكرت وكالة "أندينا" للأنباء، أنّ الحافلة كانت تقلّ 57 شخصًا.

وكانت المجموعة في رحلة مدرسيّة من بلدة بيورا الشّماليّة، إلى مقاطعة سان مارتن الأمازونيّة.

مع الإشارة إلى أنّ البيرو تشهد عددًا كبيرًا من حوادث الحافلات، الّتي أسفرت عام 2023 عن سقوط 3138 قتيلًا، وفقًا لوزارة النّقل.