"المرصد السوري": مقتل 15 عنصرًا من الفصائل الموالية لتركيا بعملية تسلل في ريف حلب

أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، بأنّ "مجموعات من التّشكيلات العسكريّة المنضوية تحت قيادة "قوّات سوريا الدّيمقراطيّة" تسلّلت إلى مواقع قوّات حركة "التّحرير والبناء" الموالية لتركيا، على محور الدغلباش في ​ريف حلب​، ودارت اشتباكات عنيفة بين الجانبين بالأسلحة الثّقيلة والمتوسّطة، قبل أن تنسحب القوّات المهاجمة إلى مواقعها"، كاشفًا أنّ "عمليّة التّسلّل أسفرت عن مقتل 15 عنصرًا وإصابة آخرين من الفصائل الموالية لتركيا".

في السّياق، أشار المرصد إلى "إصابة 10 مواطنين بينهم 3 أطفال وسيّدتان بجروح متفاوتة، نتيجة سقوط قذائف مدفعيّة بشكل متقطّع على منازل المدنيّين في مدينة تل رفعت، ضمن مناطق انتشار القوّات الكرديّة، أطلقها فصيل "العمشات" الموالي لتركيا انطلاقًا من مدينة مارع".