أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، بأنّ "مجموعات من التّشكيلات العسكريّة المنضوية تحت قيادة "قوّات سوريا الدّيمقراطيّة" تسلّلت إلى مواقع قوّات حركة "التّحرير والبناء" الموالية لتركيا، على محور الدغلباش في ريف حلب، ودارت اشتباكات عنيفة بين الجانبين بالأسلحة الثّقيلة والمتوسّطة، قبل أن تنسحب القوّات المهاجمة إلى مواقعها"، كاشفًا أنّ "عمليّة التّسلّل أسفرت عن مقتل 15 عنصرًا وإصابة آخرين من الفصائل الموالية لتركيا".
في السّياق، أشار المرصد إلى "إصابة 10 مواطنين بينهم 3 أطفال وسيّدتان بجروح متفاوتة، نتيجة سقوط قذائف مدفعيّة بشكل متقطّع على منازل المدنيّين في مدينة تل رفعت، ضمن مناطق انتشار القوّات الكرديّة، أطلقها فصيل "العمشات" الموالي لتركيا انطلاقًا من مدينة مارع".
كانت هذه تفاصيل خبر "المرصد السوري": مقتل 15 عنصرًا من الفصائل الموالية لتركيا بعملية تسلل في ريف حلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.