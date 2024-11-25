التحكم المروري: طريقا ترشيش- زحلة وعيناتا- الأرز سالكتان أمام المركبات ذات الدفع الرباعي

ذكرت "غرفة التحكم المروري" التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي، أنّ "طريق ترشيش- زحلة سالكة أمام المركبات ذات الدّفع الرّباعي، وطريق عيناتا- الأرز سالكة أمام المركبات ذات الدّفع الرّباعي أو تلك المجهّزة بسلاسل معدنيّة".

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