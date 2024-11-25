الجيش الإسرائيلي: رصد 20 صاروخًا أُطلقت من لبنان باتجاه الجليل الغربي واعتراض بعضها

أعلن الجيش الإسرائيلي، رصد 20 صاروخًا أُطلقت من لبنان باتجاه الجليل الغربي، وقد تمّ اعتراض بعضها في حين سقطت أُخرى في مناطق مفتوحة.
بدوره، أفاد الإسعاف الإسرائيلي، بوقوع مصاب في نهاريا، جرّاء سقوط شظايا صاروخ.
وكانت قد ذكرت الجبهة الدّاخليّة الإسرائيليّة، أنّ صفّارات الإنذار تدوي في نهاريا وبلدات في الجليل الغربي.
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