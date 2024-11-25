حاكم كالوغا الروسية: تدمير 8 طائرات مسيّرة أوكرانية في المقاطعة ولا إصابات

أعلن حاكم مقاطعة كالوغا الرّوسيّة، فلاديسلاف شابشا، في تصريح، أنّ "في المجموع، دمّرت الدّفاعات الجوّيّة خلال اللّيل، 8 طائرات مسيّرة أوكرانيّة في المقاطعة"، مشيرًا إلى أنّ "بحسب البيانات الأوّليّة، لا توجد خسائر بشريّة، وأنّ الحريق الّذي اندلع على أراضي مؤسّسة صناعيّة في المقاطعة تمّ إخماده".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الحاكم تدمير ثلاث طائرات مسيّرة أوكرانيّة بضواحي المقاطعة دون وقوع إصابات، لافتًا إلى أنّ سقوط حطامها أسفر عن اندلاع حريق في أراضي مؤسّسة صناعيّة.

ويم أمس الأحد، أفادت وزارة الدّفاع الرّوسيّة بأنّ "خلال اللّيلة الماضية، تمّ إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابيّة باستخدام طائرات دون طيّار، ضدّ أهداف على الأراضي الرّوسيّة"، موضحةً أنّ "أنظمة الدّفاع الجوّي المناوبة دمّرت 34 طائرة دون طيّار أوكرانيّة، فوق عدة مقاطعات روسيّة".