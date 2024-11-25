17 قتيلًا نتيجة سقوط حافلة في واد عمقه أكثر من 20 مترًا في البرازيل

كشف حاكم ولاية ألاغواس البرازيليّة، باولو دانتاس، أنّ انحراف حافلة على طريق جبلي وسقوطها في وادٍ عمقه أكثر من 20 مترًا في الولاية، "أسفر عن مقتل 17 شخصًا وإصابة عدد آخر بجروح". وأعلن الحداد ثلاثة أيّام، نتيجةً لهذه "المأساة".

وذكرت وسائل إعلام برازيليّة أنّ الحافلة كانت تقلّ 40 شخصًا.