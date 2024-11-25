شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يشن حملة اعتقالات خلال اقتحامها لبلدات ومدن بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم نحو 5 فلسطينيين خلال اقتحامها لبلدات ومدن بالضفة الغربية، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وبلدة سعير ومخيم العروب شمال الخليل، وبلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، ومخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، بالإضافة إلى بلدة باقة الحطب شرق قلقيلية.