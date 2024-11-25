شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع نظيره الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية اليوم الاثنين، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الجمهورية الايطالية أنتونيو تاجاني.

جاء ذلك على هامش مشاركة وزير الخارجية في الجلسة الموسّعة للاجتماع الوزاري الثاني لوزراء خارجية دول مجموعة السبع (G7) في مدينة فيوجي الإيطالية.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.