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شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أعوام.. "كايسيد" وتحالف الأمم المتحدة للحضارات يمددان مذكرة التفاهم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين الأديان والثقافات (كايسيد)، تمديد مذكرة التفاهم مع تحالف الأمم المتحدة للحضارات (UNAOC)، لمدة 4 أعوام.
وأشار المركز إلى أن التعاون بين (كايسيد) و(UNAOC) أثمر عن العديد من المبادرات المهمة، ومنها الشراكة مع منتدى مجموعة العشرين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، واللجنة الوطنية للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في المملكة العربية السعودية.
ويأتي هذا لتنظيم المنتدى السابع لمجموعة العشرين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في عام 2020، وهو منصة سنوية تعزز الحوار والتعاون بين الزعماء الدينيين وصناع السياسات حول القضايا الإنسانية والتنموية الأكثر إلحاحًا في العالم.
بالإضافة إلى التدريب حيال موضوعين رئيسيين: الحوار بين أتباع الأديان، والإعلام وبناء السلام، بالإضافة إلى تناول الموضوع الرئيس لبرنامج زمالة تحالف الأمم المتحدة للحضارات في ذلك العام (2020)، وهو (بناء السلام في عصر وسائل الإعلام الجديدة).
وبين أن مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، يتمتع بمكانة فريدة من نوعها لتعزيز العلاقة بين الدين وصُنع السياسات.
وتابع: كما يمكن لجهودنا التعاونية المتنوعة مع تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، أن تسهم في تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع، من خلال تنفيذ المشروعات الميدانية وبرامج التدريب في مختلف مناطق العالم.
وأشار المركز إلى أن التعاون بين (كايسيد) و(UNAOC) أثمر عن العديد من المبادرات المهمة، ومنها الشراكة مع منتدى مجموعة العشرين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، واللجنة الوطنية للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في المملكة العربية السعودية.
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برنامج زمالة تحالف الأمم المتحدة للحضاراتوبين أن التعاون يأتي في إطار برنامج الزمالة من خلال استضافة زيارة افتراضية لزملاء (UNAOC) وهم مجموعة من 22 من قادة المجتمع المدني والصحفيين الشباب من أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
بالإضافة إلى التدريب حيال موضوعين رئيسيين: الحوار بين أتباع الأديان، والإعلام وبناء السلام، بالإضافة إلى تناول الموضوع الرئيس لبرنامج زمالة تحالف الأمم المتحدة للحضارات في ذلك العام (2020)، وهو (بناء السلام في عصر وسائل الإعلام الجديدة).
دمج الحوار بين الأديانوأوضح الأمين العام لمركز (كايسيد) الدكتور زهير الحارثي، أن "الشراكة مع تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة يمكن أن يكون لها تأثيرًا ديناميكيًا وحيويًا، مما يسهم في دمج الحوار بين الأديان في النظام الدولي المتعدد الأطراف.
وبين أن مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، يتمتع بمكانة فريدة من نوعها لتعزيز العلاقة بين الدين وصُنع السياسات.
وتابع: كما يمكن لجهودنا التعاونية المتنوعة مع تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، أن تسهم في تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع، من خلال تنفيذ المشروعات الميدانية وبرامج التدريب في مختلف مناطق العالم.