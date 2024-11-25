شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات.. الإسترليني ينخفض أمام الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني تراجعًا مقابل الدولار الأمريكي, والعملة الأوروبية الموحَّدة "يورو".

وانخفضَ الباوند مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.28% ليتداول عند 1.2557 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.37% إلى 1.1971 يورو. البورصة البريطانية وأغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.35 %.

وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية مكاسب تعادل 29.23 نقطة، ليصل إلى 8291.31 نقطة.