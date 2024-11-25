الاقتصاد

أسعار العملات.. الإسترليني ينخفض أمام الدولار واليورو

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واس- لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني تراجعًا مقابل الدولار الأمريكي, والعملة الأوروبية الموحَّدة "يورو".
وانخفضَ الباوند مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.28% ليتداول عند 1.2557 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.37% إلى 1.1971 يورو.

البورصة البريطانية

وأغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.35 %.
وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية مكاسب تعادل 29.23 نقطة، ليصل إلى 8291.31 نقطة.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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