شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عمليات هدم في الأغوار الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي بحماية من قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، مساكن فلسطينية في منطقة الأغوار الفلسطينية.وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن جرافات الاحتلال الإسرائيلي هدمت مساكن للفلسطينيين، في تجمع البرج بالأغوار الشمالية.وذلك في إطار عمليات استهداف الوجود الفلسطيني بمنطقة الأغوار، التي تشهد عمليات استيطان مكثفة، في محاولة من الاحتلال للسيطرة عليها بالكامل، وتصفية الوجود الفلسطيني فيها.