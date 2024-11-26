شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يقصف مركزى قيادة إضافيين لحزب الله ببيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن سلاح الجو، بتوجيه من الاستخبارات، قصف مركزي قيادة إضافيين للمجلس التنفيذي لحزب الله في العاصمة اللبنانية بيروت.



وذكرت صحيفة "يديعوت آحرونوت" أن الجيش استهدف كذلك مقرات عسكرية أخرى لحزب الله.



من جانبه، علق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على التقارير التي تحدثت عن اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان، وقال في مؤتمر لمجلس يشع، وهو جماعة ضغط للمستوطنين، إنه لن تكون هناك أي اتفاقية، وإذا تم توقيعها، فلن تساوي قيمة الورقة التي كتبت عليها.



وأضاف "لا يهم.. ما يهم هو أننا فككناهم، وسنستمر في تفكيكهم" على حد قوله، في إشارة إلى حزب الله.