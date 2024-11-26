شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية فنزويلا يشيد بالدعم المصرى لبلاده على الصعيد الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل بنتو، بالدعم الذي تلقته بلاده من الجانب المصري على الصعيد الدولي.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير كريم أمين، سفير مصر بكاراكاس مع وزير الخارجية الفنزويلي.



ونوه بنتو بالمشاركة المصرية في تجمع "بريكس بلس - BRICS+ " التي عقدت في روسيا مؤخراً.



من جانب آخر، أكد الوزير الفنزويلي على موقف بلاده الثابت بدعم الحق العربي والفلسطيني، والذي يعد من ثوابت السياسة الخارجية الفنزويلية، متمنياً عودة السلام للمنطقة.



وأشار السفير المصرى من ناحيته إلى أن العام القادم سوف يشهد مرور 75 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأنه سوف يتم العمل على الاحتفال بهذه المناسبة في كل من كاراكاس والقاهرة.



واستعرض الجانبان أوجه العلاقات المختلفة بين البلدين، ومساعي زيادة التبادل التجاري، وكذلك الزيارات المتبادلة لمسئولي البلدين.



وأكد الجانبان أن تلك الزيارات تساهم في إعطاء دفعات إيجابية لجهود تطوير العلاقات بين البلدين، وهو ما يسعى إليه الجانبان.