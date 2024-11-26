شكرا لقرائتكم خبر عن سموتريتش: يجب احتلال قطاع غزة وتقليل عدد سكانه للنصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قوله إنه يجب احتلال قطاع غزة وجعل عدد سكانه أقل من نصف عددهم اليوم.

وأضاف أن "لدينا فرصة مع إدارة ترامب لتشجيع الهجرة الطوعية من غزة وخلال عامين يمكن تقليص عدد الفلسطينيين للنصف".

وأكد التقرير الإحصائي اليومي الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتكاب جيش الاحتلال لمجزرتين ضد العائلات الفلسطينية، وصل منها إلى المستشفيات 24 شهيدا و71 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأشارت وزارة الصحة في غزة، إلى أن عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، لافتة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 44,235 شهيدا و104,638 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.