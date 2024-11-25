شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ ياماندو أورسي لفوزه بالانتخابات الرئاسية في أوروغواي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة السيد ياماندو أورسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الأوروغواي الشرقية.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية الأوروغواي الشرقية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية الأوروغواي الشرقية الصديق المزيد من التقدم والرقي.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية الأوروغواي الشرقية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
برقية ولي العهدبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفخامة السيد ياماندو أورسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الأوروغواي الشرقية.
وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية الأوروغواي الشرقية الصديق المزيد من التقدم والرقي.