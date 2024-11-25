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القيادة تهنئ ياماندو أورسي لفوزه بالانتخابات الرئاسية في أوروغواي

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واس- الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة السيد ياماندو أورسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الأوروغواي الشرقية.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية الأوروغواي الشرقية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

برقية ولي العهد

بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفخامة السيد ياماندو أورسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الأوروغواي الشرقية.
وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية الأوروغواي الشرقية الصديق المزيد من التقدم والرقي.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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