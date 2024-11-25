شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيرته الكندية يناقشان المستجدات الإقليمية والدولية والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم ، بوزيرة خارجية كندا السيدة ميلاني جولي.وذلك على هامش مشاركة سموه في الجلسة الموسّعة للاجتماع الوزاري الثاني لوزراء خارجية دول مجموعة السبع (G7) بمدينة فيوجي الإيطالية.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإيطالية.