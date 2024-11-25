اخبار السعوديه

وزير الخارجية ونظيرته الكندية يناقشان المستجدات الإقليمية والدولية

0 نشر
واس- فيوجي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيرته الكندية يناقشان المستجدات الإقليمية والدولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم ، بوزيرة خارجية كندا السيدة ميلاني جولي.
وذلك على هامش مشاركة سموه في الجلسة الموسّعة للاجتماع الوزاري الثاني لوزراء خارجية دول مجموعة السبع (G7) بمدينة فيوجي الإيطالية.

أخبار متعلقة

 

وزير الخارجية يبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع نظيره الإيطالي
القيادة تهنئ ياماندو أورسي لفوزه بالانتخابات الرئاسية في أوروغواي
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإيطالية.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا