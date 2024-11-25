شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عزاء الملحن محمد رحيم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بحضور أرملته وشقيقه والان مع تفاصيل الخبر

بدأ عزاء الملحن محمد رحيم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور أرملته أنوسة كوتة وشقيقه طاهر.

وعاش نجوم الفن حالة من الحزن خلال تشييع جثمان الملحن محمد رحيم أمس في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، حيث حرص على حضور الجنازة كل من الكينج محمد منير وتامر حسنى ومصطفى قمر وحميد الشاعري ومحسن جابر ومحمد حماقي والمخرج ياسر سامى والموزع أحمد عادل والشاعر هاني الصغير والفنان مصطفى كامل والفنان حلمي عبد الباقي والفنانة جنات والفنانة لقاء سويدان والمخرج ماندو العدل والشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعى والموزع توما، والفنان أحمد زاهر.

وحرص عدد من النجوم على نعيه وتقديم العزاء لأسرته، أبرزهم عمرو دياب، الذي كتب عبر حسابه على "فيسبوك": "أنعى ببالغ الحزن والأسى رحيل الملحن المبدع محمد رحيم.. خالص التعازي لأسرته ومحبيه، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".

بينما كتبت النجمة إليسا عبر حسابها على موقع "X"،: "صعبة عليي كتير أحكي بعد خبر خسارتك، كنت صديقي والإنسان يللي بخليني ابتسم بس شوف رسالة منو، وشريك النجاح بمحطات كتيرة بمسيرتي ومسيرة كتار من زملائي، ويللي عندو تاريخ محمد رحيم ذكراه ما بتموت، رح أشتقلك كتير يا صديقي وأفتقد لك بكل ألبوم عم حضرلو، الله يرحمك ويكون مثواك الجنة".

وكان الفنان محمد رحيم طرح مؤخرا أغنية "بنت اللذينة"، وهى من كلماته وألحانه وتوزيعه، وقام بتصويرها على طريقة الفيديو كليب من إخراج آسر محمود، وبدأ رحيم أغنيته بإنترو أغنية الكينج محمد منير "الليلة يا سمرا"، ويعبر بها عن مدى أصالة أغانى الكينج التى عاش معظم الشباب حبه ورومانسيته على مثل هذه الأغانى، بالإضافة إلى الكشف عن عشقه لمنير وأغانيه الذى تربى عليها، لذلك كتب: "شكرا للكينج محمد منير والموسيقار الراحل أحمد منير على تتر الأغنية".



عزاء محمد رحيم