شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 11 عنصرا من الجيش السوري جراء اعتداء إرهابي في حمص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب 11 عنصرا من الجيش السوري بجروح، اليوم الاثنين، جراء اعتداء إرهابي استهدف حافلة عسكرية على طريق حمص مصياف.



ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر بمحافظة حمص قوله، إنه أثناء مرور حافلة تابعة للجيش على طريق حمص مصياف قرب مفرق قرية الحيصة انفجرت عبوة ناسفة مزروعة بجانب الطريق؛ ما أسفر عن إصابة 11 عنصرا من الجيش أحدهم بحالة خطرة، وأنه تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.