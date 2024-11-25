تكنولوجيا: كاسيو تطلق الساعة الذهبية A158WEGV-9A بميزات حديثة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Casio عن إصدار جديد من ساعتها الرقمية الكلاسيكية، A158WEGV-9A، حيث يمزج التصميم بين الطابع العتيق والجماليات العصرية. أضيفت لمسات نهائية بلون ذهبي مع تفاصيل خضراء، مما يمنح مظهرًا حديثًا لسلسلة A158 التقليدية.

يبرز هذا الطراز تصميمًا مميزًا بوجه مربع وشاشة رقمية مألوفة ضمن خط إنتاج A158. صنعت الساعة من علبة وإطار من الراتنج، مع سوار من الفولاذ المقاوم للصدأ المطلي بالأيون الذهبي. السوار قابل للتعديل، ليتناسب مع أحجام المعصم التي تتراوح بين 150 و205 ملم.



تأتي الساعة بأبعاد مدمجة تبلغ 36.8 × 33.2 × 8.2 ملم، وتزن 45 جرامًا فقط، مما يجعلها مثالية للارتداء اليومي. وهي تقدم ميزات عملية، تشمل:

ساعة إيقاف بدقة 1/100 ثانية تتيح قياس الوقت المنقضي، والوقت المقسم، وأوقات المركزين الأول والثاني، بسعة تصل إلى 59 دقيقة و59.99 ثانية

منبه يومي وإشارة زمنية كل ساعة تساعد المستخدمين على البقاء منظمين مع تنبيهات قابلة للتخصيص

إضاءة LED خضراء لتحسين الرؤية في ظروف الإضاءة المنخفضة

تقويم تلقائي يعدل نفسه للأشهر التي تقل عن 31 يومًا، مع برمجة مسبقة لشهر فبراير بـ28 يومًا

– تنسيق 12 أو 24 ساعة لتوفير المرونة في تفضيلات عرض الوقت

تتميز الساعة بدقة تصل إلى ±30 ثانية شهريًا، وتعمل ببطارية CR2016 توفر عمرًا افتراضيًا يصل إلى سبع سنوات.

تتمتع a158wegv-9a بمقاومة للماء، مما يجعلها مناسبة للاستخدام اليومي مثل غسل اليدين أو التعرض للمطر، لكنها غير مخصصة للسباحة أو التعرض الطويل للماء.

يبلغ سعر الساعة 74.95 دولارًا، مما يجعلها خيارًا مميزًا ضمن سلسلة A158 الطراز متوفر حاليًا في الولايات المتحدة، ومن المتوقع الإعلان عن توفره في مناطق أخرى قريبًا.

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